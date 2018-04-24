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Ruslar Dev Proje İçin Düğmeye Bastı! Maliyeti Dudak Uçuklatıyor
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Ruslar dev proje için düğmeye bastı! Maliyeti dudak uçuklatıyor

RUSLAR DEV PROJE İÇİN DÜĞMEYE BASTI! MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Rus enerji şirketi Gazprom, Baltık Denizi kıyısında toplam maliyeti 20 milyar dolar olan, yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz işleme kapasitesine sahip yeni doğalgaz işleme tesisi inşa edecek.

Tarih : 24 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Ruslar Dev Proje İçin Düğmeye Bastı! Maliyeti Dudak Uçuklatıyor(9/10)5

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Baltık Denizi kıyısında 20 milyar dolarlık doğalgaz işleme tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara başladığı bildirildi.

45 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ İŞLEME KAPASİTESİNE TESİS İNŞA EDİLECEK

Gazprom, St. Petersburg şehri yakınlarında ve Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan bir bölgede yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz işleme kapasitesine sahip bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR

Projenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Arkadiy Rotenberg'in eski sahibi olduğu RusGasDobycha ile ortak yürütüleceği projede toplam maliyetin 20 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

GAZPROM'UN EN BÜYÜK İKİNCİ YATIRIMI

Mitsui ve Mitsubishi gibi bazı Japon şirketlerin de projeye ilgi duyduklarının öne sürüldüğü, aynı bölgede inşası planlanan Baltic LNG projesine de sıvılaştırılmak üzere doğalgaz temin edilmesi öngörülüyor. Gerçekleştirilmesi halinde, yaklaşık 55 milyar dolarlık maliyetli Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattının ardından Gazprom'un en büyük ikinci yatırımı olacak projeyle Rusya'nın enerji ürünleri ihracatının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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