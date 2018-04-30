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Ruslar Protesto İçin Moskova Sokaklara Döküldü
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Ruslar protesto için Moskova sokaklara döküldü

RUSLAR PROTESTO İÇİN MOSKOVA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanmasını protesto etti.

Tarih : 30 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Ruslar Protesto İçin Moskova Sokaklara Döküldü(9/10)5

Moskova'da bulunan Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Telegram'ın yasaklanmasına tepki gösterdi.

HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGAN ATTILAR

Rusya Liberteryen Partisi tarafından organize edilen, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ünlü Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın da katıldığı gösteride, Rus hükümeti ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) aleyhine sloganlar atıldı.

KAĞITTAN UÇAK UÇURDULAR

Protesto gösterisine katılanlar, aynı zamanda Telegram'ın logosu da olan çeşitli boyutlardaki kağıttan uçakları da gökyüzüne fırlattı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'ın toplam 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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