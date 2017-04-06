

TurkRus'un haberine dolayı Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçek yağının ithalatına aidat koyması Moskova'yı papaz adayı hamleye yöneltti.



Rus firmalar, Türkiye'nin Irak ve Suriye pazarındaki ayçiçek yağı pazarını ele geçirmeyi hedefliyor. Rus Basının iddiasına göre Rusya bu kez Türkiye'yi tarım konusunda tehdit etti..



Tarım ürünlerindeki rekabetten bahseden Rus basını yaşanan sıkıntılardan dolayı türkiye'ye "Sizi pazardan sileriz" tehditinde bulundu....



Moskova'daki milletlerarası petrol konferansında berrak Papaz Yardımcısı Cambulat Hatuov, “Türkiye'nin yaptığı benzer Irak ve Suriye pazarına şişelenmiş ayçiçek yağı satmamız gerekiyor. Pazar bizim olabilir” dedi. Rus yeterli, bu iki ülkenin Türkiye'nin kalınlık büyük müşterileri olduğunu toplam 637 milyon dolarlık ihracatın 500 milyon dolarlık kısmının bu bölgeye yapıldığını vurguladı. Ülkenin kalınlık büyük ayçiçek yağı şirketlerinden EFKO, Rusya'nın için an 437 bin gerçek anlam olan ihracatının Irak ve Suriye pazarı -li 668 bin tona çıkabileceğini hesapladı.















kaynak:güncel58











