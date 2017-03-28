Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

russell crowe'un göbeği şaşırttı!

RUSSELL CROWE'UN GÖBEĞİ ŞAŞIRTTI!

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe, 2001 yapımı 'Gladyatör' filmindeki kaslı vücuduyla dikkati çekerken, geçen yıllar içinde fit halinden oldukça uzaklaştı.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Russell Crowe'un Göbeği Şaşırttı!(10/10)7


Dünyaca ünlü aktör için değişen tek şey kısalan saçları değil. 2001 yılında başrolde yer aldığı 'Gladyatör' filmindeki kaslı hali de Crowe için artık hayal oldu.



Giderek büyüyen göbeğinden bir türlü kurtulamayan dünyaca ünlü aktör, düzenli olarak spor yapmasına rağmen eski fit görüntüsünü tamamen kaybetti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Russell  Crowe  Un  Göbeği  Şaşırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER