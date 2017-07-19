RÜŞTÜ REÇBER, EŞİNİN BİKİNİLİ GÖRÜNTÜ VERMEMESİ KONUSUNDA UYARDI
Eşi Rüştü Reçber'le birlikte Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel Işıl Reçber'in bikinili görüntü vermemesi için eşinden uyarı aldığı ortaya çıktı
Futbol dünyasının ünlü ismi Rüştü Rençber, eşi Işıl Reçber ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Mandarin Oriental'daki evlerinde konaklayan Reçber çifti, önceki gün özel plajlarında görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ünlü çift, sıcak havaya rağmen denize girmedi.
ARKADAŞLARI SİPER OLDU
Işıl Reçber şezlongta kitap okurken, eşi cep telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. Görüntülendiklerini fark eden Reçber çifti, çocuklarını yanlarına alıp eve girdi. Bir kadın arkadaşının yanına gelmesi üzerine kitap okumayı bırakan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için arkadaşından yardım aldı.
RÜŞTÜ UYARMIŞ
Arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu isteyen Reçber, oturduğu yerden kalkmadan giyindi. İki çocuk annesi Reçber'in, bikinili görüntü vermemesi için eşinden uyarı aldığı öğrenildi.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Üç Darbeci Asker İçin Özel Önlem! Mahkemeye Ayrı Araçla Getirildiler
- Şakalaşırken Düştükleri Gölette Kaybolan Gençlerin Cesedi Bulundu
- İstanbul'daki Sel Felaketinin Hasarı 200 Milyon Tl
- Turizm Cenneti Kanyonda Parmak Arası Terlik Faciası!
- Meteoroloji'den 7 İl İçin Sağanak Uyarısı Geldi! Peki İstanbul'da Hava Nasıl Olacak?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
- Sparta Prag Teknik Direktörü: Sneijder 5 Milyon Euro İstedi, Bunu Karşılayamayız
- Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz, Çin'deki Kulübünden İzin İstedi
- Atkıda Ne Yazdığını Bilmeyen Coentrao'nun Başı Derde Girdi
- Garry Rodrigues: Mascherano, Barcelona'ya Gol Atmamı Engelledi, Pislik!
DÜNYA HABERLERİ
- 86 Yaşındaki Mücevher Hırsızı Doris Payne Yine Yakalandı
- İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor
- Kendi Partisi Sırtından Bıçakladı! Trump: Hayal Kırıklığına Uğradım
- Aşırı Hız Yapan Sürücünün Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Alman Ajanının Türkiye'de Tutuklanmasına Merkel'den Tepki
Bu Haberle İlgili Yorumlar