

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanan eski Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kendisini zenginden alıp fakire veren Robin Hood karakteriyle özdeştiren Akdemir'in "Görevini kötüye kullanarak nüfuz sağlamak" ve "rüşvet" suçlarından 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi. Avukat Serap Bindal ve arkadaşı Talip Ünal ise şüpheliler arasında yer aldı.







kaynak:milliyet