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rüşvet alan hâkime istenen ceza belli oldu!

RÜŞVET ALAN HâKİME İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

İşadamı Fikret İnan'dan rüşvet alırken suçüstü yakalanan Ağır Ceza Başkanı Hasan Akdemir, “Görevini kötüye kullanarak nüfuz sağlamak” ve “rüşvet” suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:18
Puan Ver : Rüşvet Alan HâKime İstenen Ceza Belli Oldu!(8/10)9


FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanan eski Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kendisini zenginden alıp fakire veren Robin Hood karakteriyle özdeştiren Akdemir'in "Görevini kötüye kullanarak nüfuz sağlamak" ve "rüşvet" suçlarından 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi. Avukat Serap Bindal ve arkadaşı Talip Ünal ise şüpheliler arasında yer aldı.



 



kaynak:milliyet








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