RUSYA, 4 ŞİRKETE DAHA DOMATES İHRAÇ ETMESİ İÇİN İZİN VERDİ
Rusya,Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart`tan itibaren ülkeye domates ihraç etmesine izin verdi.
Rus Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart'tan itibaren Rusya'ya domates ihraç etmesine izin verdiğini duyurdu. Bu izin sonrası Rusya'ya domates ihraç edebilecek Türk şirketi sayısı 12'ye yükseldi.
UÇAK KRİZİNDEN SONRA KAPILAR KAPANMIŞTI
Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalatına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı. (Reuters)
Kaynak: haberinburada
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