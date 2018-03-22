Rusya,Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart`tan itibaren ülkeye domates ihraç etmesine izin verdi.

Rus Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'den dört şirketin daha 23 Mart'tan itibaren Rusya'ya domates ihraç etmesine izin verdiğini duyurdu. Bu izin sonrası Rusya'ya domates ihraç edebilecek Türk şirketi sayısı 12'ye yükseldi.

UÇAK KRİZİNDEN SONRA KAPILAR KAPANMIŞTI

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalatına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı. (Reuters)

Kaynak: haberinburada