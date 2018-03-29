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RUSYA, ABD KONSOLOSLUĞUNU KAPATMA KARARI ALDI


Rusya, ABD Konsolosluğunu kapatma kararı aldı
Tarih : 29 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Rusya, Abd Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı(10/10)6

Rusya ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Sınırdışı edilenler kadar yabancı diplomatı göndereceğiz" dedi.

ABD'li yetkililer ülkede bulunan 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'da bulunan Rusya Konsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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