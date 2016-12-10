Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

'rusya abd seçimlerine müdahale etti' iddiası

'RUSYA ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİ' İDDİASI

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde sonuca vardığı ileri sürüldü.

Tarih : 10 Aralık 2016, 11:42
Puan Ver : 'rusya Abd Seçimlerine Müdahale Etti' İddiası(6/10)8


Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde sonuca vardığı ileri sürüldü.



Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre CIA, "Rusya'nın 8 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine karıştığı" şeklinde bir neticeye ulaştı.



Habere göre, Rus hükümetine yakın bazı kişilerin, Demokrat Partinin gizli bilgilerini siber saldırı ile ele geçirerek Wikileaks'e aktardığı ve bu kişilerin Amerikan istihbarat birimlerince tespit edildiği bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler:   Rusya  Abd  Seçimlerine  Müdahale  Etti    İddiası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER