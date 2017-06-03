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rusya, abd seçimlerini 'hack'ledi mi? putin abd medyasına konuştu!

RUSYA, ABD SEÇİMLERİNİ 'HACK'LEDİ Mİ? PUTİN ABD MEDYASINA KONUŞTU!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li hackerların seçimlere müdahale edip daha sonra politik nedenlerle bunu Rusya yapmış gibi göstermiş olabileceğini söyledi

Tarih : 03 Haziran 2017, 14:03
Puan Ver : Rusya, Abd Seçimlerini 'hack'ledi Mi? Putin Abd Medyasına Konuştu!(6/10)8


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili olarak konuştu. Putin, geçtiğimiz günlerde 'Vatansever Rus hackerler yapmış olabilir' yönündeki açıklamalarına da açıklık getirdi.



ABD medyasından NBC News'e tamamı Pazar günü yayınlanacak bir röportaj veren Putin, seçimlerde hack işleminin ABD'li hackerler tarafından yapılıp politik nedenlerle Rusya yapmış gibi gösteriliyor olabileceğini söyledi.



Putin, "Hackerlar her yer olabilir. Rusya'da, Asya'da, Amerika'da veya Latin Amerika'da. Bunlar suçlamaların profesyonel bir şekilde Rusya'ya yönelmesini sağlayan ABD'li yetenekli hackerlar da olabilir." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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