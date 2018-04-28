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Rusya, Abd'nin Milyonluk Füzesini Esir Aldı, Sistemini Çözecek
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rusya, abd'nin milyonluk füzesini esir aldı, sistemini çözecek

RUSYA, ABD'NİN MİLYONLUK FÜZESİNİ ESİR ALDI, SİSTEMİNİ ÇÖZECEK

ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esad güçlerine düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Rusya füzeyi 'deney tavşanı' gibi inceleyecek.

Tarih : 28 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Rusya, Abd'nin Milyonluk Füzesini Esir Aldı, Sistemini Çözecek(10/10)10


ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esad güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.



FÜZE ARIZALANMIŞ



Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.



Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.



KİLİTLENME SİSTEMLERİ İNCELENECEK



Ele geçirilen füzelerin 'deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun 'esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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