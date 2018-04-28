RUSYA, ABD'NİN MİLYONLUK FÜZESİNİ ESİR ALDI, SİSTEMİNİ ÇÖZECEK
ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esad güçlerine düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Rusya füzeyi 'deney tavşanı' gibi inceleyecek.
ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esad güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.
FÜZE ARIZALANMIŞ
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.
Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.
KİLİTLENME SİSTEMLERİ İNCELENECEK
Ele geçirilen füzelerin 'deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun 'esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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