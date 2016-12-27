RUSYA: ANKARA'YLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda Ankara'yla işbirliğini artırma planları olduğunu söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Tahran'la Suriye konusunda işbirliğini artırmayı planladıklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre Lavrov, üç ülkenin işbirliği sonucu gerçekleşen tahliyeler sayesinde çok sayıda hayatın kurtulduğunu vurguladı.
kaynak:habertürk
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