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rusya: ankara'yla işbirliğini artırmayı planlıyoruz

RUSYA: ANKARA'YLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye konusunda Ankara'yla işbirliğini artırma planları olduğunu söyledi

Tarih : 27 Aralık 2016, 14:36
Puan Ver : Rusya: Ankara'yla İşbirliğini Artırmayı Planlıyoruz(8/10)6


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Tahran'la Suriye konusunda işbirliğini artırmayı planladıklarını söyledi.



Reuters'ın haberine göre Lavrov, üç ülkenin işbirliği sonucu gerçekleşen tahliyeler sayesinde çok sayıda hayatın kurtulduğunu vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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