Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

rusya, arktik bölgesi kalkınma planı için...

RUSYA, ARKTİK BÖLGESİ KALKINMA PLANI İÇİN...

Rusya'nın Arktik bölgesi Kalkınma planına federal bütçesinden 209.7 milyar ruble ayırdığı bildirildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 11:10
Puan Ver : Rusya, Arktik Bölgesi Kalkınma Planı İçin...(7/10)6


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın üç aşamadan oluşacağı bildirildi. 2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen ilk etabında Arktik bölgesinde 'temel bölgelerin' oluşturulması, Rusya'nın uluslararası Arktik kuruluşlarında rolünün pekiştirilmesi ve sakinlerin yaşam kalitesinin arttırılması öngörüldü.



Programın ikinci aşaması 2018-2020 yıllarını kapsayacak. Bu aşamada 'temel bölgeler' geliştirilecek, buz kırıcıları üretecek tesisler kurulacak, meteorolojik denetim sistemleri çağdaşlaştırılacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rusya  Arktik  Bölgesi  Kalkınma  Planı  İçin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER