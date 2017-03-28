

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın üç aşamadan oluşacağı bildirildi. 2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen ilk etabında Arktik bölgesinde 'temel bölgelerin' oluşturulması, Rusya'nın uluslararası Arktik kuruluşlarında rolünün pekiştirilmesi ve sakinlerin yaşam kalitesinin arttırılması öngörüldü.







Programın ikinci aşaması 2018-2020 yıllarını kapsayacak. Bu aşamada 'temel bölgeler' geliştirilecek, buz kırıcıları üretecek tesisler kurulacak, meteorolojik denetim sistemleri çağdaşlaştırılacak.







kaynak:sabah