RUSYA, ARKTİK BÖLGESİ KALKINMA PLANI İÇİN...
Rusya'nın Arktik bölgesi Kalkınma planına federal bütçesinden 209.7 milyar ruble ayırdığı bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın üç aşamadan oluşacağı bildirildi. 2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen ilk etabında Arktik bölgesinde 'temel bölgelerin' oluşturulması, Rusya'nın uluslararası Arktik kuruluşlarında rolünün pekiştirilmesi ve sakinlerin yaşam kalitesinin arttırılması öngörüldü.
Programın ikinci aşaması 2018-2020 yıllarını kapsayacak. Bu aşamada 'temel bölgeler' geliştirilecek, buz kırıcıları üretecek tesisler kurulacak, meteorolojik denetim sistemleri çağdaşlaştırılacak.
kaynak:sabah
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