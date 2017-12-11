RUSYA: ASKERİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ ALANINDA, TÜRKİYE'YE KREDİ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Beştepe'de görüştü.
"S-400 KONUSU BU HAFTA NETİCELENECEK"
Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle ilgili bu hafta son görüşmelerin yapılacağını ve bu konunun neticelendirileceğini de söyledi.
RUSYA: TÜRKİYE'YE KREDİ VERİLECEK
İki lider bu açıklamayı yaptıktan sonra Rusya'dan bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Anton Siluanov, askeri teknik işbirliği alanında ilgili anlaşma imzalandıktan sonra Türkiye'ye kredi sağlanacağını belirtti.
Siluanov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her şeyi söyledi, koşullar onaylandı, evraklar imzalanacak. Anlaşma imzalandıktan hemen sonra kredi sağlanacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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