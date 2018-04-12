RUSYA, BMGK'YI YARIN SURİYE İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Rusya, Suriye'deki krizle ilgili olarak BMGK'yı yarın acil toplantıya çağırdı.
Kaynak: haberinburada
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