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Rusya, BMGK'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı

RUSYA, BMGK'YI YARIN SURİYE İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Rusya, Suriye'deki krizle ilgili olarak BMGK'yı yarın acil toplantıya çağırdı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 22:20
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Kaynak: haberinburada



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