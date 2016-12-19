

Ankara'dan az önce flaş bir son dakika haberi geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara'da, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ve vurduğu büyükelçinin halen içeride olduğu belirtildi.







Özel Harekat polisleri binanın çevresini çevirdi, 15-20 el silah sesi duyuldu. Çatışma yaşandığı belirtiliyor.



Saldırgan daha çok Halep'le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanların dışarı çıkmasını istedi. İnsanlar dışarı çıkarken birkaç el daha ateş etti büyükelçinin bedenine. Sanırım o esnada bir mermide davetlilerden birinin ayağına geldi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin güvenlikleri bir polis kimliği göstererek girdiğini söyledi. İçeride yaklaşık 100 kişi vardı davetli olarak tamamını boşalttı. İnsanlar kaçarken büyükelçiye birkaç el daha ateş etti.