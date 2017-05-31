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RUSYA, CRUİSE FÜZELERİ FIRLATMADAN TÜRKİYE'Yİ UYARDI


RUSYA, CRUİSE FÜZELERİ FIRLATMADAN TÜRKİYE'Yİ UYARDI
Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : Rusya, Cruise Füzeleri Fırlatmadan Türkiye'yi Uyardı(9/10)8


Rus ordusu, Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki IŞİD hedeflerine Cruise füzeleri fırlattı. Teröristleri imha eden füzelerin Akdeniz'deki savaş gemisi ile denizaltıdan ateşlendiği bildiriliyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, füzeyi fırlatmadan Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını duyurdu.



Terör örgütü IŞİD, halihazırda Suriye'de geniş bir coğrafyayı kontrol ediyor ancak kent olarak elinde yalnızca kalesi Rakka kaldı. Batıdaki en büyük merkezi El Bab'dan Fırat Kalkanı Harekâtı'yla çıkarılan kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u da yitirmek üzere.



Suriye'de hem ABD hem de Rusya tarafından vurulan IŞİD, yakın zamanda tamamen Rakka'ya sıkışacak.



 



kaynak:milliyet








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