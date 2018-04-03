Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'ya Geldi! Erdoğan'la Akkuyu'nun Açılışını Yapacak
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'ya Geldi! Erdoğan'la Akkuyu'nun Açılışını Yapacak

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, ANKARA'YA GELDİ! ERDOĞAN'LA AKKUYU'NUN AÇILIŞINI YAPACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak 1,5 saat rötarla Ankara'ya iniş yaptı. 8 bakanla gelen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.

Tarih : 03 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'ya Geldi! Erdoğan'la Akkuyu'nun Açılışını Yapacak(5/10)1

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacağı otellere gidiş için kullanacağı güzergahlarda yaya polisler görev yapıyor.

8 BAKANLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.

KÜLLİYE'YE HAREKET ETTİ

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

ERDOĞAN'LA AKKUYU'NUN AÇILIŞINI YAPACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santrali'nin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak.

TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILMALARI BEKLENİYOR

Akşam saatlerinde ise iki liderin Türkiye-Rusya işbirliği toplantısına katılması bekleniyor.

3'LÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELECEKLER

Yarın ise Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye konulu zirvede bir araya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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