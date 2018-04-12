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Rusya Devlet Televizyonu halkı uyardı: Gıda stoklayın

RUSYA DEVLET TELEVİZYONU HALKI UYARDI: GIDA STOKLAYIN

ABD ile Rusya arasında tırmanan krizin ardından Rusya Devlet Televizyonu halkı nükleer saldırı konusunda uyardı ve gıda stoklama tavsiyesinde bulundu. Haberde ayrıca ABD'de paniğin daha büyük olduğu vurgulandı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Rusya Devlet Televizyonu Halkı Uyardı: Gıda Stoklayın(6/10)2

Rusya devlet televizyonu Rossiya-24news haber kanalının sunucusu Alexey Kazakov, halka 3. dünya savaşı ve nükleer saldırı durumunda halka ne yapmaları gerektiğini anlattı.

GIDA STOKLAMALARI TAVSİYE EDİLDİ

Suriye'de yükselen tansiyonun nükleer bir dünya savaşına dönme endişelerinin arttığı ülkede, devlet televizyonu savaş sırasında sığınaklara girdiklerinde yanlarına sekiz yıla kadar bozulmayan pirinç, üç yıla kadar bozulmayan yulaf ezmesi, bir yıla kadar bozulmadan saklanabilen siyah buğday ve vücudu radyasyona karşı koruyan iyot almalarını söyledi.

UZMAN, SU KONUSUNDA UYARDI

Skynews'e konuşan Eduard Khalilov isim bir Rus uzman ise, bu tür durumlarda suyun en önemli madde olduğunu söyleyerek, bir insanın yemeksiz iki üç hafta arası yaşayabileceğini ama susuz üç günden fazla yaşayamayacağını bu yüzden suyun en büyük öncelik olduğunu söyledi.

"ABD'DE PANİK DAHA BÜYÜK"

Rus devlet televizyonu ayrıca, Amerika'da paniğin çok daha yüksek olduğu ve Trump'ın seçilmesinden sonra ülkede sığınak yapımında büyük bit arış olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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