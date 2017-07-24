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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kürtler, Suriye'deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı
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RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: KÜRTLER, SURİYE'DEKİ ÇÖZÜM SÜRECİNDE YER ALMALI


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kürtler, Suriye'deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı
Tarih : 24 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kürtler, Suriye'deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı(8/10)4

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli Kürtlerin, bu ülkedeki diğer etnik grup ve mezheplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması gerektiğini belirtti.

BARZANİ'NİN RUDAW TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Kuzey Irak'tan yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonuna konuşan Lavrov, "Suriyeli Kürtler, diğer etnik ve mezhepsel gruplarla aynı haklara sahip. Tüm etnik ve mezhepsel gruplar çözüm sürecinde yer almalı ve Suriye devleti çerçevesi içinde haklarının sağlanacağından emin olmalı" dedi.

ABD, "KÜRTLER" İFADESİYLE PKK/YPG'Yİ KAST

ABD yönetimi de sık sık "Suriye'deki Kürtler" ifadesini kullanıyor ancak ABD bu konuda PKK/YPG'den başka Kürt grupları desteklemiyor. YPG'nin Washington'daki Suriye toplantısına da davet edilmesi

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Suriyeli Kürtlerin görmezden gelinmemesi ve Kürt temsilcilerin Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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