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Rusya doğruladı: Savaş gemileri üsten ayrıldı

RUSYA DOĞRULADI: SAVAŞ GEMİLERİ ÜSTEN AYRILDI

Rus milletvekili, Suriye'de bulunan Tartus limanındaki Rus gemilerinin bölgeden ayrıldığını doğrularken, bunun nedeninin Rus askeri gemilerinin güvenliği olduğunu söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Rusya Doğruladı: Savaş Gemileri Üsten Ayrıldı(10/10)6

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional'ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye'deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı. Rus haber ajansına konuşan bir Rusya milletvekili olayı doğruladı.

GEMİLERİN UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, "Image Satellite Internacional" Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uydu görüntülerini yayınladı.

RUS VEKİL, GEMİLERİN ÜSSÜ TERK ETTİĞİNİ DOĞRULADI

Rus InterFax ajansına konuşan bir Rusya milletvekili gemilerin limanı terk ettiğini doğruladı. Rus vekil gemilerin kendi güvenlikleri için limanı terk ettiklerini belirtti.

LİMANDA SADECE BİR DENİZALTI KALDI

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir "Kilo" sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

TRUMP, "HAZIR OL RUSYA, FÜZELER GELECEK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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