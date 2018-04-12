RUSYA DUYURDU: SURİYE ORDUSU, DOĞU GUTA'DA TAMAMEN KONTROLÜ SAĞLADI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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