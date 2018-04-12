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RUSYA DUYURDU: SURİYE ORDUSU, DOĞU GUTA'DA TAMAMEN KONTROLÜ SAĞLADI


Rusya duyurdu: Suriye ordusu, Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladı
Tarih : 12 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Rusya Duyurdu: Suriye Ordusu, Doğu Guta'da Tamamen Kontrolü Sağladı(8/10)4

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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