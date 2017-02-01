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Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı Onayladı
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rusya federasyon konseyi, türk akımı'nı onayladı

RUSYA FEDERASYON KONSEYİ, TÜRK AKIMI'NI ONAYLADI

Rusya parlamentosunun (Duma) üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladı.

Tarih : 01 Şubat 2017, 11:38
Puan Ver : Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı Onayladı(7/10)7


Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.



20 OCAK'TA İMZALANMIŞTI



Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı.



2 BORU HATTI İNŞA EDİLECEK



Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.



Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.



ERDOĞAN 5 ARALIK'TA ONAYLAMIŞTI



TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.



2019'DA HİZMETE GİRECEK



Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rusya  Federasyon  Konseyi  Türk  Akımı    Onayladı    haber

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