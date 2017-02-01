

Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.







20 OCAK'TA İMZALANMIŞTI







Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı.







2 BORU HATTI İNŞA EDİLECEK







Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.







Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.







ERDOĞAN 5 ARALIK'TA ONAYLAMIŞTI







TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.







2019'DA HİZMETE GİRECEK







Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.







kaynak:sabah