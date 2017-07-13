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Rusya Hamburg Olayları Üzerinden ABD'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi

RUSYA HAMBURG OLAYLARI ÜZERİNDEN ABD'YE İMALI BİR MESAJ GÖNDERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her olayın altında Rusya'nın aranmasına tepki göstererek "Şimdi bize Hamburg'un 2 Rus tarafından altüst edildiğini anlatacaklar" dedi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi(6/10)2

G20 Zirvesi'nin yapıldığı Hamburg'daki şiddet olayları sırasında 2 Rus vatandaşın gözaltına alınmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Hambug'daki şiddet olaylarının Kremlin ile bağlantısı olduğunu iddia edebileceği tahmininde bulundu.

"KRİSTAL KÜRE TAHMİN AJANSI ÇALIŞIYOR"

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi bize Hamburg'un 2 Rus tarafından altüst edildiğini anlatacaklar. Sonra düşünüp, bunu Kremlin'in emriyle yaptıklarını ekleyecekler. Kristal küre haber ve tahmin ajansını açıyorum" dedi.

TRUMP DESTEĞİ NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Kremlin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiği ve Trump'ın kampanyasına illegal yollardan destek verdiği suçlaması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Zaharova, bu açıklamasıyla ABD ve batıya "başınıza gelen her şeyin suçunu bize atmayın" mesajı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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