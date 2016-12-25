

Rusya'da yakın zamanda kutlanılan Stratejik Füze Kuvvetleri Günü'nde konuşan Satovsky bu alandaki araştırmaların önemini iyi anladıklarını ifade ederken, “Vakıf, manevra kabiliyetli hipersonik aerobalistik hava araçları ile ilgili birkaç bilimsel-teknik projeler üzerinde çalışıyor” diyerek Hipersonik Uçak yeni dünya teknolojisinde önemli bir yere sahip olabileceği sinyallerini verdi.



Tüm dünyanın kritik bir aşamadan geçtiğini belirtirken tüm füze sistemlerini de aşabileceğinin haberini veren Rus bilim adamı şunları da söyledi: “Varılan teknolojik gelişim düzeyi dikkate alındığında stratejik silahları kullanma yöntemleri yeniden tanımlanıyor. Teknolojik gelişim sürecinde yeni silah tipleri ve türleri ortaya çıkıyor, örneğin manevra kabiliyetli hipersonik unsurlar temelinde olan silahlar”.



Satovskiy, son olarak “Bu tür silahlar, üstün performansları sayesinde neredeyse tüm füze savunma sistemlerini aşma yeteneğine sahip. Füze savunma sistemleri, bu yeni silahlara etkili biçimde karşı koyma durumunda olmayacak. Bu, önümüzdeki 30-40 yılda, dünya genelinde koşulsuz askeri ve stratejik eşitliği sağlar” diye konuştu.



Rus askerleri bilim adamlarının desteği ve çalışmalarının büyük kakıları sayesinde bu yıl içinde 2 kez hipersonik hava aracı denemesini gerçekleştirmişti. Bunlardan en çok ses getireni son zamanlarda denenen ve manevra kabiliyeti yüksek olan 4202'ydi. Hipersonik uçakların, kıtalararası balistik füzelerdeki geleneksel başlıkların yerini alacağı konusunda sağlam öngörüler bulunuyor .



Sputnik'e konuşan askeri uzman Viktor Litovkin, “Bu silahlar arasında Sarmat ağır balistik füze yer alıyor. Hipesonik başlığın atmosferin yoğun katmanlarına girdikten sonra yaptığı manevra füze savunma sistemlerinin işini zorlaştırıyor.”



Bakalım bilimsel desteğini bu tür teknolojilere yoğunlaştıran Rusya'dan daha farklı haberler gelecek mi?