RUSYA İLE KRİTİK GÖRÜŞME, TARİH BELLİ OLDU
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, konu ile ilgili şunları söyledi:
"(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."
kaynak:habertürk
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