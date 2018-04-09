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Rusya Ordusu'ndan ABD'ye Yalanlama: Guta'daki Yaralılarda Kimyasal İzine Rastlanmadı

RUSYA ORDUSU'NDAN ABD'YE YALANLAMA: GUTA'DAKİ YARALILARDA KİMYASAL İZİNE RASTLANMADI

Rusya Ordusu, Suriye'de sinir gazı kullanıldığı iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı" dedi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Rusya Ordusu'ndan Abd'ye Yalanlama: Guta'daki Yaralılarda Kimyasal İzine Rastlanmadı(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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