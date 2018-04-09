RUSYA ORDUSU'NDAN ABD'YE YALANLAMA: GUTA'DAKİ YARALILARDA KİMYASAL İZİNE RASTLANMADI
Rusya Ordusu, Suriye'de sinir gazı kullanıldığı iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ato Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
- Doğum Günü Son Günü Oldu! Kutlamadan Dönen Çift Korkunç Kazada Öldü
- Spor Salonunda Korkunç Kaza! Küçük Çocuk Koşu Bandına Sıkıştı
- Katırla Silah Ve Patlayıcı Taşıyan Teröristler Siha İle Etkisiz Hale Getirildi
- Kız Çocuklarını ''polisim'' Diyerek Taciz Eden Sapık Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
- Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!
- Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
- Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
- Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar