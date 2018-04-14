Rusya, Ortadoğu'da Bir Kale Daha Buldu! Uçaklar Artık Oradan Kalkacak
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RUSYA, ORTADOĞU'DA BİR KALE DAHA BULDU! UÇAKLAR ARTIK ORADAN KALKACAK


Rusya, Ortadoğu'da bir kale daha buldu! Uçaklar artık oradan kalkacak
Tarih : 14 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Rusya, Ortadoğu'da Bir Kale Daha Buldu! Uçaklar Artık Oradan Kalkacak(8/10)4

İran, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonlar için hava sahasını açma isteğini kabul etti. Suriye'deki operasyonlara destek veren Rus jetleri bundan sonra İran hava sahasını ve yakıt ikmalini kullanacak.

İRAN HAVA ÜSSÜ RUSYA'YA AÇILDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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