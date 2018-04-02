Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov verdiği brifingde, gazetecilerin S-400'ün Türkiye'ye teslim süresini kısaltma konusunda sordukları soruyu cevapladı. Uşakov, Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.

"SÜREYİ KISALTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rusya'nın Türkiye'den S-400 sistemlerinin teslim süresini azaltma talebini karşılamak için çaba göstereceğini söyleyen Uşakov, "Bu istek, bildiğiniz gibi Türkiye tarafından yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaten buna cevap verdi. Bildiğim kadarıyla, Türk tarafının bu isteğini temin etmek için teslimat üzerinde çaba göstereceğiz. Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada