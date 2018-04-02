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Rusya, S-400'leri Erken Teslim Etmek İçin Harekete Geçti
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Rusya, S-400'leri erken teslim etmek için harekete geçti

RUSYA, S-400'LERİ ERKEN TESLİM ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Rusya, S-400'leri Erken Teslim Etmek İçin Harekete Geçti(9/10)5

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov verdiği brifingde, gazetecilerin S-400'ün Türkiye'ye teslim süresini kısaltma konusunda sordukları soruyu cevapladı. Uşakov, Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.

"SÜREYİ KISALTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rusya'nın Türkiye'den S-400 sistemlerinin teslim süresini azaltma talebini karşılamak için çaba göstereceğini söyleyen Uşakov, "Bu istek, bildiğiniz gibi Türkiye tarafından yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaten buna cevap verdi. Bildiğim kadarıyla, Türk tarafının bu isteğini temin etmek için teslimat üzerinde çaba göstereceğiz. Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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