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rusya saldırısının gerçekleştiği metroda bomba alarmı!

RUSYA SALDIRISININ GERÇEKLEŞTİĞİ METRODA BOMBA ALARMI!

Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:39
Puan Ver : Rusya Saldırısının Gerçekleştiği Metroda Bomba Alarmı!(7/10)4


Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.



Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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