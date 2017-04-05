RUSYA SALDIRISININ GERÇEKLEŞTİĞİ METRODA BOMBA ALARMI!
Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.
Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar