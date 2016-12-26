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rusya sözünde durdu

RUSYA SÖZÜNDE DURDU

Suriye'de ateşkes ve insani yardımlar için Rusya'nın Türkiye'ye verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde Türkiye de sözünde durmuştur. İki ülke birbirine güvenebileceğini anlamıştır” dedi

Tarih : 26 Aralık 2016, 09:31
Puan Ver : Rusya Sözünde Durdu(9/10)10


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes için, insani yardım için yapılan tüm çalışmalarda Rusya'nın sözünde durduğunu belirterek, “Aynı şekilde Türkiye de sözünde durmuştur. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenmiştir. Türkiye ve Rusya birbirine güvenebileceğini anlamıştır" dedi. Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen 3. Muhtarlar İstişare Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece Halep'teki insanlar için değil tüm Suriye'de barış sağlanması, ateşkes yapılması için çalıştığını kaydetti. Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba sarf edildiğini, engellerin de bir bir kalktığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



PRENSİPLERDEN TAVİZ YOK



“Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimizden taviz vermedik. Hele hele insanlığı satmadık. Geçmişte Suriye ile ilgili Rusya'yı da eleştiririz, başka ülkeleri de. Oradaki rejime destek veren, oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz, hakkımızdır. Ama son süreçte, ateşkes için, insani yardım için, o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur. Sonuna kadar arkasında durmuştur. Hatta ihlal edenlere de gerekli uyarıyı yapmıştır."



ÇANAKKALE'DE 6 BİN HALEPLİ



“Dünyada yaşayan yaklaşık 2 milyar ümmetin sorumluluğu bizdedir. Halep'te 50 bine yakın insan, bombaların altında sıkışıp kalmıştı fakat Halep'e Türkiye dışında duyarlılık gösteren başka bir ülke yoktu. Eğer orada abluka içinde, kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman biz Müslümanlığımızdan da utanırız, insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken 'Çanakkale geçilmez' derken orada 6 bin Halepli vardı. Dolayısıyla biz Haleplilere karşı duyarsız kalırsak tarih bizi affetmez. Bu dünyanın da öbür dünyanın da hesabını veremeyiz."



 



kaynak:yenişafak








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