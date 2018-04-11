RUSYA: SURİYE'DE KİMYASAL SALDIRI OLMADI. BU BİR KURGU
Son Dakika! Rusya, Suriye'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının, muhaliflere yakınlığı ile bilinin Beyaz Baretliler isimli yardım örgütünün mizanseni olduğunu duyurdu.
ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerilimi sürerken, Moskova'dan yeni bir suçlama geldi. Rusya ordusu, Duma'daki kimyasal saldırının Beyaz Baretliler isimli yardım kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir mizansen olduğunu duyurdu.
Rusya ayrıca saldırı ile ilgili örnek bulamadığını açıkladı. Rus ordusu, Perşembe günü kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen yere gireceğini açıkladı.
BEYAZ BARETLİLER KİMDİR?
Her bir savaş öncesinde bir iş sahibi olan üyelerden oluşan Beyaz Baretiler tıpkı AKUT gibi arama kurtarma gönüllüsü. AKUT demişken, savaştan önce AKUT tarafından eğitilen bu örgüt, şu an Suriye'nin tüm yükünü omuzlarında taşıyor.
Kuruldukları 2013'ten bu yana yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kurtaran örgüt arasında 120 kişi yaşamını yitirdi. Rejim ve Koalisyon güçlerinin bombardımanında hedef olmayuı umursamadan korkusuzca mücadele veren Beyaz baretliler 3 bini aşkın kişiden oluşan bir gönüllü ağdır.
Enkaz başında çıplak elleriyle çalışan, ikinci bir hava saldırısına karşı sivilleri uyaran, bölgeden uzaklaştıran, kimi zaman kendileri bombardımana yakalanan, hayat kurtarmaya çalışırken kendi hayatlarından olan kişilerden oluşuyor bu 3 bini aşkın üye.
Kaynak: haberinburada
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