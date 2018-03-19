RUSYA, SURİYE'DEKİ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI: 120 ASKERİ PERSONEL ÖLDÜ
Suriye'de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden 120 Rus askeri personelinin isim listesi paylaşıldı.
Suriye'de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden Rus askerleri ve askeri personelin listesi açıklandı.
SURİYE'DE HAYATINI KAYBEDEN RUS ASKERİ PERSONELİN LİSTESİ AÇIKLANDI
Suriye'de hayatını kaybeden 120 Rus askeri personelinin isim listesinde, hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri paylaşıldı. Ayrıca, İmparatorluk Rusya'sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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