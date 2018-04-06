Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Üniversite Vahşetinin Ardından Acı Bekleyiş!
Cayır Cayır Yanmıştı! Küle Dönen Hastane Havadan Görüntülendi
Kahraman Pilotlar Irak'ı Pkk'ya Dar Etti: 2 Günde 59 Ölü
İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti İle 9 Adamı İstanbul'da Yakalandı
18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti
Bismil'de Taşeron Sınavında Garip Marilyn Monroe Sorusu
Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı
Rusya Suriyeli Kürtleri Uyardı: Abd'ye Güveniyorsanız Çok Büyük Hata Yapıyorsunuz
16 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakladı
Çiftlik Bank'ın Reklam Yüzü Konuştu: Özür Dilerim
Ölümcül Hastalığını Köpeği Fark Etti! Burnu Alınınca Hayata Tutundu
Uçağı Kaçıran Rus Yolcu, Kapıyı Kırıp Aprona Girdi
Üniversite Katliamının Detayları Ortaya Çıkıyor: 2 Şarjör Kullanıp 23 El Ateş Etmiş
Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu
Leipzig'e Tek Gol Yetti

Rusya Suriyeli Kürtleri Uyardı: ABD'ye Güveniyorsanız Çok Büyük Hata Yapıyorsunuz

RUSYA SURİYELİ KÜRTLERİ UYARDI: ABD'YE GÜVENİYORSANIZ ÇOK BÜYÜK HATA YAPIYORSUNUZ

Rusya uluslararası haber ajansının düzenlediği toplantıda konuşan Arap Ülkelerle Dostluk ve İşbirliği Cemiyeti Başkanı Matuzov, ''ABD hangi gerekçeyle Suriye'de üs kuruyor. Kürt arkadaşlar siz Suriyeli misiniz değil misiniz?'' dedi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Rusya Suriyeli Kürtleri Uyardı: Abd'ye Güveniyorsanız Çok Büyük Hata Yapıyorsunuz(6/10)2

Rusya Bugün uluslararası haber ajansının 'yuvarlak masa' toplantısında söz alan Matuzov, ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ve YPG'nin ABD tutumuna değindi.

"ABD HANGİ GEREKÇEYLE ÜS KURUYOR"

İlk olarak ABD'nin Suriye'deki varlığını sorgulayan Matuzov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Amerikalılar, Fırat'ın doğusunda hangi gerekçeyle askeri üslerini kuruyor? Bildiğim kadarıyla ek iki üs daha inşa etmeye başladılar. Ek olarak, Ürdün sınırındaki El Tanf var. Bu sorun, uluslararası hukuk sorunu niteliğini kazanmaya başladı ve Amerikalıların bu noktada, yasal temelde Suriye'de tutunmak ve mücadelelerini sürdürmek için en küçük bir şansı bile yok.

"ABD ASKERİ KİMİNLE SAVAŞMAYI PLANLIYOR"

Kimlere karşı mücadele ediyorlar? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün net bir şekilde, terörist yapıların çoğunlukla bittiğini tekrarladı ve buradan hareketle şu soru ortaya çıkıyor: 2 bin Amerikan askeri, ki şimdi sayılarını artırmak istiyorlar, kiminle savaşmayı planlıyor? Silahlı muhalefeti kime karşı organize ediyorsunuz? El Tanf üssünde kimleri eğitiyorsunuz?"

"KÜRT ARKADAŞLAR, SİZ SURİYELİ MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ"

"Suriyeli Kürtlere de önemli bir sorum var. Kürt arkadaşlar, siz Suriyeli misiniz, değil misiniz? Ya Suriye devletinin egemenliğini ve ülkenin tüm toprakları üzerindeki hakimiyetini kabul edersiniz ya da hiçbir umudu olmayan sona, yani Suriye topraklarında bağımsız Kürt devleti Rojava'nın kurulmasına doğru ilerleyeceksiniz. Amerikalılar bunu spekülasyon konusu yaptı.

"ABD'LİLERE GÜVENİYORSANIZ ÇOK BÜYÜK HATA YAPIYORSUNUZ"

Suriye muhalefeti organizatörlerinden biri olan eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, bu konuda şu doğru fikri dile getirmişti. Robert Ford, Suriye muhalefetine seslenip, 'Arkadaşlar siz kaybettiniz, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad kazandı, taktiğinizi değiştirin, Suriye yönetimi gerçek yönetimdir' demiş ve hemen ardından Kürtlere seslenerek, 'Sayın Kürtler, Amerikalılarla değil Suriye hükümetiyle ilişkiler kurmalısınız' demişti. Eğer milli özlemlerinizin hayata geçirilmesi, kendi devletinizin kurulması konusunda Amerikalıların desteğine güveniyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Son anda dönüp baktığınızda arkanızda Amerikalıları göremeyeceksiniz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Suriyeli  Kürtleri  Uyardı  Abd  Ye  Güveniyorsanız  Çok  Büyük  Hata  Yapıyorsunuz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER