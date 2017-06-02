

Rusya, Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatı yasak olan ürünler listesinden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin çıkartılmasına karar verdi. Ayrıca, Türk şirketlerinin bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı.







kaynak:habertürk