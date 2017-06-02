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rusya türkiye'den tarım ürünü yasağını kaldırdı

RUSYA TÜRKİYE'DEN TARIM ÜRÜNÜ YASAĞINI KALDIRDI

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den domates dışındaki tarım ürünü alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararını imzaladı

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:10
Puan Ver : Rusya Türkiye'den Tarım Ürünü Yasağını Kaldırdı(10/10)11


Rusya, Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatı yasak olan ürünler listesinden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin çıkartılmasına karar verdi. Ayrıca, Türk şirketlerinin bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk








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