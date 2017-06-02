RUSYA TÜRKİYE'DEN TARIM ÜRÜNÜ YASAĞINI KALDIRDI
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den domates dışındaki tarım ürünü alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararını imzaladı
Rusya, Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatı yasak olan ürünler listesinden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin çıkartılmasına karar verdi. Ayrıca, Türk şirketlerinin bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı.
kaynak:habertürk
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