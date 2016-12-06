

Resmi ziyaret için Rusya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde konuşuyor.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Rusya ile Türkiye arasında işbirliği ve rekabet var. İki ülke arasındaki rekabet gelişime de katkı sağlıyor. İlişkilerde son yıllarda zincirleme büyük değişimler yaşandı.



Bir yıl önce yaşanan talihsiz olay neticesinde her iki ülkenin ilişkileri de büyük bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Siyasi irade sayesinde bu badireden çıkmış bulunuyoruz. İlişkilerin normalleşmesi Ağustos ayında başladı. İlişkilerin normale dönmesiyle bir yıllık duraksamayı geride bıraktık.



Antalya'ya sadece tatil yapmak için değil, Antalya'da oldukça çok sayıda Rus-Türk evliliği olmuş yerleşmiş aileler var. Bunlar da bizim ilişkilerimizi geliştiren önemli bir özellik.



Rusya-Türkiye ilişkileri sadece iki ülke arasında olan ilişkiler değil. Aynı zamanda bölgemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Biz karar vermedik nerede doğacağımıza ama bu coğrafyanın geleceğinin nasıl olacağına biz karar verebiliriz. Tarih boyunca bu bölge hep hareketli olmuş. 30-40 yıl önce zenginlik noktası Batı'daydı. Şimdi tersine döndü.



Bölgenin özelliği dolayısıyla, bizim Rusya olarak, Türkiye olarak çok ama çok önemli görevimiz var, aynı zamanda sorumluluğumuz var. Bugün artık dünyadaki bütün ülkeler birbirine bağımlı. 'Bana ne Rusya'dan, bana ne Türkiye'den, bana ne Suriye'den, Irak'tan' deme şansımız yok.



Güzellikler de sorunlar da aynen yansıyor. Bölgesel sorunlara ilgisiz kalırsak daha sonra bu sorunlar, alanı genişler, küresel soruna dönüşebilir. İşte, PKK terör örgütü, DEAŞ terör örgütü, El Kaide terör örgütü, bütün Boko Haram gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasının sebebi bölgesel sorunlardaki çözümde yaşanan gecikmedir. Bu gecikmeler daha sonra telafisi oldukça zor sorunları da beraberinde getiriyor.







kaynak:ntv