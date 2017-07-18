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Rusya'da 7,8 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

RUSYA'DA 7,8 ŞİDDETİNDE DEPREM! TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Rusya'da 7,8 Şiddetinde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı(8/10)4

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası, 7,8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin ardından artçı sarsıntıalr kaydedilirken, bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Merkezin açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya, Oregon, Washington veya Alaska kıyıları için böyle bir endişenin olmadığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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