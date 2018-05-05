RUSYA'DA AVM YANGINI: 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Rusya'nın İvanovka kentinde bulunan AVM'de yangın çıktı. Yaklaşık 200 kişinin tahliye edildiği binada ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
50 İTFAİYE EKİBİ YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, İvanobka kentinde bulunan Euroland Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının bölgesel idaresinden verilen bilgilerle göre, 50 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, alevlerin yükseldiği binadan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi.
MART AYINDAKİ YANGINDA 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Rusya'da Mart ayında meydana gelen AVM yangınında ise 41'i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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