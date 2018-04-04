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Rusya'da bir haftada ikinci AVM yangını: Ölü ve yaralılar var

RUSYA'DA BİR HAFTADA İKİNCİ AVM YANGINI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rusya'da birkaç gün arayla ikinci AVM yangını çıktı. Moskova'da çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 17:00
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Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı Moskova Yönetimi Müdürü İlya Denisov yaptığı açıklamada, Moskova'nın doğusunda bir AVM'de henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktığını belirtti. Yangının söndürüldüğünü aktaran Denisov, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını ifade etti.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir süre önce Rusya'nın Kemerovo şehrinde bir AVM'de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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