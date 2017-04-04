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rusya'da bir saldırı daha! iki polis öldü...

RUSYA'DA BİR SALDIRI DAHA! İKİ POLİS ÖLDÜ...

Rusya'nın güneyindeki Astrahan'da bir polis aracına ateş açıldı. Saldırıda iki polis hayatını kaybetti

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:29
Puan Ver : Rusya'da Bir Saldırı Daha! İki Polis Öldü...(8/10)6


Rusya, St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı terör saldırısının şokunu yaşarken bir saldırı haberi de ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden geldi.



Astrahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazartesi akşam saatlerinde bir polis aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.



Valilik, saldırıda iki polisin hayatını kaybettiğini ifade ederken, saldırının bir grup radikal İslamcı terörist tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu.



 



kaynak:habertürk








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