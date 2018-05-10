Ak Parti'den İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum
Rusya'da Dünya Kupası Sırasında Mangal Yapmak Yasaklandı
İşte Arda Turan'ı Yakan Sözler!
Dünya'nın İlk Kadın Temalı Avm'si İstanbul'da Açıldı!
Son Dakika! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesinin Yeri Ve Tarihi Belli Oldu
Ötanazi İsteyen Bilim İnsanı Yaşama Veda Etti
Şaka Değil Gerçek! Küfür Ediliyor Diye Artık Zam Duyurusu Yapılmayacak
Teröristler Pencere Ve Kapıları Kırarak Girdikleri Yayla Evlerinden Erzak Çaldı
Üniversite Sınavına Tabletle Girdi, Engelleri Geride Bıraktı
Hakkarililere Seslenen İnce, Kürsüden Mal Varlığını Açıkladı
Tamamen El Yapımı Üretilecek, Sadece 6 Türk Alabilecek
Hakkari'de Konuşan İnce'nin Demirtaş Sözleri Büyük Alkış Aldı
Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar
Kendisine Yardıma Gelen Sağlık Ekibine Saldırdı, Polis Aracının Önünü Kesti
İnce, Erdoğan İle Girdiği Türk Bayrağı Diyaloğunu Hakkari Mitinginde Anlattı
Türk Seçmenler 24 Haziran Seçimlerinde İlk Kez Malta, Sırbistan Ve Moldova'da Oy Kullanacak
Trump'ın İran Kararının Ardından Erdoğan'dan Kritik Görüşme!
Havalimanında Hareketli Dakikalar, Uçaklar İniş Yapamadı!
Caniler, 45 Günlük Gebe Çakalı Vurup Kaçtı!
Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi

Rusya'da Dünya Kupası sırasında mangal yapmak yasaklandı

RUSYA'DA DÜNYA KUPASI SIRASINDA MANGAL YAPMAK YASAKLANDI

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sırasında ülkede açık alanlarda mangal yapmak yasaklandı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Rusya'da Dünya Kupası Sırasında Mangal Yapmak Yasaklandı(5/10)1

Rusya, 2018 Dünya Kupası için önlemlerini almaya devam ediyor. Son olarak Dünya Kupası sırasında şehirde mangak yapılması, yangın tehlikesi nedeniyle yasaklandı.

14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tarihler arasında piknik yapılma alanlarına sahip ormanlara da giriş yasağı getirildi.

AĞIR PARA CEZASI GELİYOR

Dünya Kupası sırasında yasağı uyup açık alanda mangal yapan kişilere ise ağır para cezası uygulanacak. Cezaların 500 Euro'ya kadar çıkacağı belilrtildi. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Da  Dünya  Kupası  Sırasında  Mangal  Yapmak  Yasaklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER