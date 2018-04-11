TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu. Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.

CADDE ÜZERİNDE ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı. Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.

Kaynak: haberinburada