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Rusya'da helikopter düştü: 6 kişi can verdi

RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 6 KİŞİ CAN VERDİ

Rusya'nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Tarih : 11 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Rusya'da Helikopter Düştü: 6 Kişi Can Verdi(9/10)5

TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu. Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.

CADDE ÜZERİNDE ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı. Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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