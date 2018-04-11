RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 6 KİŞİ CAN VERDİ
Rusya'nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü.
TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu. Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.
CADDE ÜZERİNDE ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı. Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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