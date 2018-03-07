RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ! 7 ÖLÜ VAR
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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