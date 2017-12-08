RUSYA'DA KARAYA VURAN TUHAF YARATIK PANİK YARATTI, NE OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI
Rusya'da karaya vuran yılan benzeri devasa canlı halk arasında merak ve panik yarattı. Canlının bir tür deniz yosunu olduğu anlaşıldı.
Rusya'nın kuzeydoğu ucunda yer alan Çukotka Yarımadası kıyılarında çıkan bir fırtınanın ardından kahverengimsi bir renge sahip, yaklaşık 3 metre uzunluğunda dev bir canlıya rastlandı. Bölgedeki denizcilerin dikkatini çeken bu tuhaf yaratığın ne olduğu anlaşılamadı ancak dev bir deniz yılanı olduğu tahmin edildi.
BİR TÜR YOSUN ÇIKTI
Çukotka'daki Beringiya Ulusal Parkı'ndan uzmanlar ise kıyıya vuran bu yaratığın aslında Latince ismi "Nereocystis luetkeana" olan bir tür alg, yani deniz yosunu olduğunu belirtti.
25 METREYE KADAR ÇIKABİLİYOR
Gövde uzunluğunun 25 metreye kadar çıkabildiği kaydedilen bu algin Atlantik Okyanusu'nun Kuzey Amerika kıyılarında yaygın olarak görüldüğü ve bu boyuta yalnızca bir yılda ulaştığı bildirildi. Beringia Ulusal Parkı'nın raporuna göre, bu yosunlar Chukotski Yarımadasına tamamen yabancı. Kuzey Amerika'nın Pasifik Kıyısı için yaygın olan nereocystis luetkeana, Aralık ayında okyanus tabanından kopuyor ve okyanus boyunca yolculuk ediyor. Bu algler genellikle, Aleutian ve Commander Adaları kıyılarında dışarı atılıyor.
Kaynak: haberinburada
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