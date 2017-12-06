RUSYA'DA KARLI HAVADA BEBEKLERİNİ SOYUP BUZ GİBİ SUYLA YIKADILAR
Rusya'da çocuklarının sağlıklı olmasını ve dayanıklılıklarının artmasını isteyen anneler, onları soyup buz gibi havada soğuk suyla yıkıyor.
Rusya'da yeni doğmuş bebeklere uygulanan bir yöntem izleyenleri ekran başında titretiyor. Bir kaç aylık bebeklerin karlı havada, çırılçıplak halde, buz gibi suyla yıkandıkları o anların amacının, çocukların dayanıklılığını artırmak olduğu söyleniyor.
Kaynak: haberinburada
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