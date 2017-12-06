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Rusya'da Karlı Havada Bebeklerini Soyup Buz Gibi Suyla Yıkadılar

RUSYA'DA KARLI HAVADA BEBEKLERİNİ SOYUP BUZ GİBİ SUYLA YIKADILAR

Rusya'da çocuklarının sağlıklı olmasını ve dayanıklılıklarının artmasını isteyen anneler, onları soyup buz gibi havada soğuk suyla yıkıyor.

Tarih : 06 Aralık 2017, 05:40
Puan Ver : Rusya'da Karlı Havada Bebeklerini Soyup Buz Gibi Suyla Yıkadılar(7/10)3

Rusya'da yeni doğmuş bebeklere uygulanan bir yöntem izleyenleri ekran başında titretiyor. Bir kaç aylık bebeklerin karlı havada, çırılçıplak halde, buz gibi suyla yıkandıkları o anların amacının, çocukların dayanıklılığını artırmak olduğu söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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