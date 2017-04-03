İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

rusya'da metro istasyonunda patlama

RUSYA'DA METRO İSTASYONUNDA PATLAMA

Rusya'nın St. Petersburg kentinde iki ayrı metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların ardından yedi metro istasyonu kapatıldı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:17
Puan Ver : Rusya'da Metro İstasyonunda Patlama(5/10)3


Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Metro istasyonundan büyük bir Duman yükseldiği bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği bildiriliyor.



İlk gelen bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı yükselebilir...  Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda durumun ne kadar ciddi olduğu, çok sayıda insanın kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Yüzlerce insanın metro istasyonunun dışından beklediği belirtiliyor.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Rusya  Da  Metro  İstasyonunda  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER