Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
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Rusya'daki AVM yangını 37 can aldı! İnsanlar kendini pencereden attı

RUSYA'DAKİ AVM YANGINI 37 CAN ALDI! İNSANLAR KENDİNİ PENCEREDEN ATTI

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi feci şekilde can verdi.

Tarih : 26 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı(8/10)4

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da yer alan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezindeki yangında 37 kişi feci şekilde can verdi.

GÖRÜNTÜLERDE İNSANLARIN KENDİLERİNİ PENCEREDEN ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Rusya'da AVM yangınında 37 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen videolarda, insanların kendilerini pencereden attığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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