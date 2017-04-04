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rusya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!

RUSYA'DAKİ PATLAMA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir intihar eylemi olduğu açıklandı. Saldırganın kimliği de açıklandı! 1995 doğumlu saldırganın ismi Ekbercan Celilov.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:51
Puan Ver : Rusya'daki Patlama İle İlgili Flaş Gelişme!(9/10)7


Rus yetkililer açıklamasında, St. Petersburg metrosunda gerçekleşen terör saldırısının bir 'intihar bombacısı tarafından' gerçekleştiğini belirtti.



KİMLİĞİ AÇIKLANDI



14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, 1995 doğumlu saldırganın ismi Ekbercan Celilov olduğu açıklandı. Saldırganın en net fotoğrafı da yayınlandı.



 



kaynak:sabah








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