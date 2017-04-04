Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının bir intihar eylemi olduğu açıklandı. Saldırganın kimliği de açıklandı! 1995 doğumlu saldırganın ismi Ekbercan Celilov.



Rus yetkililer açıklamasında, St. Petersburg metrosunda gerçekleşen terör saldırısının bir 'intihar bombacısı tarafından' gerçekleştiğini belirtti.







KİMLİĞİ AÇIKLANDI







14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, trenin üçüncü vagonunda patlayıcıyı infilak ettiren kişinin ceset parçalarının bulunduğu, 1995 doğumlu saldırganın ismi Ekbercan Celilov olduğu açıklandı. Saldırganın en net fotoğrafı da yayınlandı.







kaynak:sabah