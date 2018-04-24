Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusya'ya domates ihracatı için izin verdiğini açıkladı.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018'de Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nın garantisi altında 24 Nisan 2018´den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye'de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu'na göndermelerine izin verildi" ifadesi kullanıldı.

ŞİRKETLERİN İSİMLERİ

Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle:

Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.

Kaynak: haberinburada