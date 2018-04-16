Tır Son Sürat Ara Sokağa Daldı, Önüne Ne Geldiyse Ezdi Geçti
81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!
Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler
Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı
E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi
Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi

RUSYA'DAN 'ABD BOŞ TARLALARI VURMUŞ!' DEDİRTECEK CİNSTEN SÖZLER


Rusya'dan 'ABD boş tarlaları vurmuş!' dedirtecek cinsten sözler
Tarih : 16 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler(9/10)5

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de saldırdığı hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, "İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Dan    Abd  Boş  Tarlaları  Vurmuş    Dedirtecek  Cinsten  Sözler  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER