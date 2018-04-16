Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de saldırdığı hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, "İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi" dedi.

Kaynak: haberinburada